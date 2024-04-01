Україна залякала Чорноморський флот РФ та загнала його у порти: генерал США пояснив значення цієї події

Українські військові не стали робити ставку на традиційні морські бої

Україна, майже не маючи звичайного флоту, змусила Чорноморський флот Росії ховатися по портах, не заважати Україні перевозити морем зерно та не атакувати її береги. Відступ російського флоту значно підриває впевненість у тому, що російський диктатор Володимир Путін насмілиться застосувати ядерну зброю, яка українська армія зайде в Крим.

Про це сказав колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес в подкасті Silicon Curtain. Він зазначив, що багато країн з інтересом слідкують зараз за перебігом дій на морі.

"Українці змінили характер війни на морі, щонайменше в замкнутій акваторії, як Чорне море чи Балтійське море", – зазначив генерал.

Українські військові не стали робити ставку на традиційні морські бої. Чорноморський флот зіштовхнувся з новими та адаптованими технологіями, раптовими атаками, операціями саботажу – і не вистояв проти такого підходу. Російський флот, загалом, показав себе не краще на морі, ніж російська армія – на суходолі. Щобільше, ЗСУ знищили та пошкодили багато великих логістичних кораблів росіян – їх можна було б використовувати для перевезень через Азовське море після знищення Кримського моста.

Нагадаємо, що Сили оборони нашої держави з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну потопили вже 21 ворожий корабель та катери. Найгучнішим є знищення крейсера "Москва", але в цьому списку є й інші досить відомі імена.

В результаті пошарпаний Чорноморський флот Росії майже в повному складі залишив тимчасово окупований Крим. Там залишився лише один корабель, який вважається носієм крилатих ракет.