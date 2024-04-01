Украина запугала Черноморский флот РФ и загнала его в порты: генерал США объяснил значение этого события
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Украинские военные не стали делать ставку на традиционные морские бои
Украина, почти не имея обычного флота, заставила Черноморский флот России прятаться по портам, не мешать Украине перевозить по морю зерно и не атаковать ее берега. Отступление российского флота значительно подрывает уверенность в том, что российский диктатор Владимир Путин осмелится использовать ядерное оружие, которое украинская армия зайдет в Крым.
Об этом сказал бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в подкасте Silicon Curtain. Он отметил, что многие страны с интересом следят сейчас за ходом действий на море.
"Украинцы изменили характер войны на море, по меньшей мере, в замкнутой акватории, как Черное море или Балтийское море", — отметил генерал.
Украинские военные не стали делать ставку на традиционные морские бои. Черноморский флот столкнулся с новыми и адаптированными технологиями, внезапными атаками, операциями саботажа – и не выстоял против такого подхода. Российский флот, в общем-то, показал себя не лучше на море, чем российская армия – на суше. Более того, ВСУ уничтожили и повредили многие крупные логистические корабли россиян – их можно было бы использовать для перевозок через Азовское море после уничтожения Крымского моста.
Напомним, что Силы обороны нашего государства с начала полномасштабного вторжения России в Украину потопили уже 21 вражеский корабль и катера. Самое громкое уничтожение – крейсер "Москва", но в этом списке есть и другие довольно известные имена.
В результате потрепанный Черноморский флот России почти в полном составе оставил временно оккупированный Крым. Там остался только один корабль, считающийся носителем крылатых ракет.