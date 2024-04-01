Украина запугала Черноморский флот РФ и загнала его в порты: генерал США объяснил значение этого события

Украинские военные не стали делать ставку на традиционные морские бои

Украина, почти не имея обычного флота, заставила Черноморский флот России прятаться по портам, не мешать Украине перевозить по морю зерно и не атаковать ее берега. Отступление российского флота значительно подрывает уверенность в том, что российский диктатор Владимир Путин осмелится использовать ядерное оружие, которое украинская армия зайдет в Крым.

Об этом сказал бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в подкасте Silicon Curtain. Он отметил, что многие страны с интересом следят сейчас за ходом действий на море.

"Украинцы изменили характер войны на море, по меньшей мере, в замкнутой акватории, как Черное море или Балтийское море", — отметил генерал.

Украинские военные не стали делать ставку на традиционные морские бои. Черноморский флот столкнулся с новыми и адаптированными технологиями, внезапными атаками, операциями саботажа – и не выстоял против такого подхода. Российский флот, в общем-то, показал себя не лучше на море, чем российская армия – на суше. Более того, ВСУ уничтожили и повредили многие крупные логистические корабли россиян – их можно было бы использовать для перевозок через Азовское море после уничтожения Крымского моста.

Напомним, что Силы обороны нашего государства с начала полномасштабного вторжения России в Украину потопили уже 21 вражеский корабль и катера. Самое громкое уничтожение – крейсер "Москва", но в этом списке есть и другие довольно известные имена.

В результате потрепанный Черноморский флот России почти в полном составе оставил временно оккупированный Крым. Там остался только один корабль, считающийся носителем крылатых ракет.