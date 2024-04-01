Россия 4 месяца копила "Калибры": на сколько залпов их хватит

В ближайшее время РФ может использовать эти ракеты

Россия накопила от 245 до 285 крылатых ракет морского базирования "Калибр", запускаемых с кораблей Черноморского флота. В настоящее время у страны-террористки есть девять носителей, которые могут одновременно запустить до 60 авиаснарядов.

Всего таких пусков может быть четыре или пять. Об этом сообщает Defense Express.

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Чтобы одномоментно запустить по Украине до 60 "Калибров", России придется вывести в Черное море все носители. Но этот сценарий маловероятен. Некоторые корабли могут быть не в боевой готовности, к тому же РФ потеряла преимущество в регионе из-за удачного использования Силами обороны морских беспилотников.

Перечисляем носители "Калибров", которые могут быть привлечены при атаке на Украину в ближайшее время:

2 фрегата проекта 11356Р — по 8 ракет (всего 16);

1 малый ракетный корабль "Каракут" — до 8 ракет;

3 подлодки "Варшавянка" ― до 4 ракет (максимум 12);

3 малых ракетных корабля "Буян-М" по 8 ракет (в сумме 24).

Россия производит ежемесячно 20-35 "Калибров". За последние четыре месяца они почти не использовались для обстрелов. Согласно данным Главного управления разведки (ГУР), в ноябре у РФ было 165 ракет.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что РФ готовится обстрелять Украину "Калибрами". Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Калибры накапливались весь этот период. Они абсолютно готовы к применению", — сказал Буданов.

Глава ГУР обратил внимание, что у россиян значительно уменьшилось количество ракет Х-101. Поэтому они будут компенсировать это "Калибрами".

Для справки: Для ударов по наземным целям Россия использует высокоточные крылатые ракеты "Калибр" 3М-14Э. Дальность запуска в экспортной модификации составляет 300 км. Ракета летит со скоростью 180-240 м/с на малых высотах, что усложняет работу противовоздушной обороны.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие проблемы с "Калибрами" появились у россиян осенью 2023 года. Они связаны с эффективной работой Сил обороны Украины.