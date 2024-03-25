Это наш контроль над Черным морем: Буданов рассказал про "вышки Бойко" и остров Змеиный

Пока Украина контролирует эти точки, украинский торговый путь в Черном море для россиян недосягаем

Так называемые "вышки Бойко" и освобожденный в июне 2023 остров Змеиный обеспечивают контроль Украины над всей северной и северо-западной частью Черного моря. В частности, именно для контроля украинские спецназовцы захватили вышки и уничтожили российскую аппаратуру, которая там была установлена.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона. Он напомнил, что вышки долгое время были захвачены российскими террористами, но сейчас они контролируются Украиной.

"Это контроль за всей северной и северо-западной частью Черного моря. Это не просто вышки, это точки, на которых была определенная аппаратура, контролируя которую, та или иная сторона может говорить — торговый путь наш", — отметил он.

Относительно Змеиного, как бы это ни было смешно, российские террористы верят в то, что смогут вернуть контроль над островом. В частности, они наносят по нему ракетно-бомбовые удары, а несколько раз пытались провести спецоперации по десантированию на остров. Однако все их планы потерпели крах.

"Не смогли они на это пойти, потому что выбить гарнизон с острова уже нереально", – резюмировал Буданов.

Напомним, 17 сентября 2023 года в ГУР сообщили о том, что Украина вернула под свой контроль "вышки Бойко". Во время уникальной спецоперации силовики завоевали ряд трофеев. С самого начала полномасштабной войны россияне использовали "вышки" как площадки для посадки вертолетов, а также для размещения РЛС.

6 февраля 2024 бойцы 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно провели сверхсложную и эффективную операцию у побережья временно оккупированного Крыма. Украинские военные уничтожили мачту с антенной РЛС на захваченной Россией добывающей платформе, перед этим захватив важное оборудование противника.