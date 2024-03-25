Це наш контроль над Чорним морем: Буданов розповів про "вишки Бойка" та острів Зміїний

Поки Україна контролює ці точки, український торгівельний шлях у Чорному морі для росіян недосяжний

Так звані "вишки Бойка" та звільнений у червні 2023 року острів Зміїний забезпечують контроль України над всією північною та північно-західною частиною Чорного моря. Зокрема, саме заради контролю українські спецпризначенці захопили вишки та знищили російську апаратуру, яка там була встановлена.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону. Він нагадав, що вишки тривалий час були захоплені російськими терористами, але зараз їх контролює Україна.

"Це контроль за всією північною та північно-західною частиною Чорного моря. Це не просто вишки, це точки, на яких була певна апаратура, контролюючи які та чи інша сторона може говорити — торгівельний шлях наш", – зазначив він.

Щодо Зміїного, як би це не було смішно, російські терористи вірять в те, що зможуть повернути контроль над островом. Зокрема вони завдають по ньому ракетно-бомбових ударів, а кілька разів намагалися провести спецоперації з десантування на острів. Проте всі їхні плани зазнали краху.

"Не змогли вони на це піти, тому що вибити гарнізон з острова вже нереально", – резюмував Буданов.

Нагадаємо, 17 вересня 2023 року в ГУР повідомили про те, що Україна повернула під свій контроль "вишки Бойка". Під час унікальної спецоперації силовики здобули низку трофеїв. Від самого початку повномасштабної війни росіяни використовували "вишки" як майданчики для посадки гвинтокрилів, а також для розміщення РЛС.

6 лютого 2024 року бійці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно провели надскладну та ефективну операцію біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Українські військові знищили щоглу з антеною РЛС на захопленій Росією видобувній платформі, перед цим захопивши важливе обладнання противника.