Струси, множинні травми та порізи: що відомо про стан дітей, які постраждали внаслідок російської атаки у Дніпрі

Поранень зазнали одразу п'ятеро дітей

Стало відомо про стан поранених дітей, які постраждали внаслідок російського обстрілу, що стався у Дніпрі, 2 квітня. У цей день росіяни вдарили по місту ракетою Х-59, приліт пошкодив одразу кілька навчальних закладів. Нині стан всіх п'ятьох підлітків — задовільний.

Про це розповів завідувач відділення реанімації в коментарі виданню "Інформатор". Зазначається, що життю дітей нині нічого не загрожує.

"До нашої лікарні надійшло п'ятеро підлітків. Два хлопці та три дівчинки, які отримали травми під час вибуху. Загалом, від надходження їх стан повністю стабілізований. Вони дообстежені. Ураження вибуховою хвилею внутрішніх органів немає. Загрози життю також немає", — зазначив медик.

Основні травми постраждалих – це акубаротравма (вплив вибухової хвилі на слуховий та вестибулярний апарати — прим. ред.), струси головного мозку та множинні ураження м’яких тканин уламками скла.

Загалом, після ракетного удару Росії 2 квітня, поранень різного ступеня тяжкості зазнали 18 людей. До міських медичних закладів звернулось 8 осіб з осколковими пораненнями, черепно-мозковими травмами та різаними ранами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни знову обстріляли Харків, скинули ще одну авіаційну бомбу. Приліт був зафіксований неподалік житлової забудови.