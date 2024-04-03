Сотрясения, множественные травмы и порезы: что известно о состоянии детей, пострадавших в результате российской атаки в Днепре

Ранения получили сразу пятеро детей

Стало известно о состоянии раненых детей, пострадавших в результате российского обстрела в Днепре, 2 апреля. В этот день россияне ударили по городу ракетой Х-59, прилет повредил сразу несколько учебных заведений. Сейчас состояние всех пятерых подростков удовлетворительное.

Об этом рассказал заведующий отделением реанимации в комментарии изданию "Информатор". Отмечается, что жизни детей ничего не угрожает.

"В нашу больницу поступило пятеро подростков. Два парня и три девочки, получившие травмы при взрыве. В общем, от поступления их состояние полностью стабилизировано. Они дообследованы. Поражения взрывной волной внутренних органов нет. Угрозы жизни также нет", — отметил медик.

Основные травмы пострадавших – это акубаротравма (влияние взрывной волны на слуховой и вестибулярный аппараты – прим. ред.), сотрясения головного мозга и множественные поражения мягких тканей обломками стекла.

В общей сложности, после ракетного удара России 2 апреля, ранения различной степени тяжести получили 18 человек. В городские медицинские учреждения обратились 8 человек с осколочными ранениями, черепно-мозговыми травмами и резаными ранами.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что россияне снова обстреляли Харьков, сбросили еще одну авиационную бомбу. Прилет был зафиксирован недалеко от жилой застройки.