ПВО РФ массированно обстреляла Белгород: есть много пострадавших, а по городу разбросаны доказательства

Над Белгородом поработало российское ПВО

Российский Белгород снова подвергся массированному обстрелу. В городе есть пострадавшие, а виной тому, судя по фактам, является российское ПВО.

Так, согласно данным из местных пабликов, обстрел начался приблизительно в 16:30. После первых сообщений об этом появилась информация о работе ПВО, а уже после этого в сети начали появляться фото с прилетами.

Так, например, в одном из жилых районов города ракета упала прямо между многоквартирных домов.

А на другой улице после взрыва в небо поднялся густой черный дым.

Как оказалось, горел легковой автомобиль.

Также "под раздачу" попал и частный дом на одной из улиц. Он был частично разрушен и загорелся.

Различные повреждения получили множества домов. У одних был поврежден фасад, у других выбиты оконные рамы.

Разрушения также получил частный бизнес.

Пострадало еще и образовательное учреждение.

По данным властей, в результате обстрела пострадало как минимум 9 человек. Один из них в тяжелом состоянии.

"Выбиты окна в 13 квартирах 8 многоквартирных домов, повреждены 3 частных жилых домовладения. В школе №41 в результате прилета сильно посечен фасад здания — побита плитка, выбито порядка двадцати окон. Также повреждено 3 автомобиля, один из которых полностью сгорел", — говорится в сообщении.

В обстреле оккупанты уже поспешили обвинить ВСУ, однако, как уже бывало и не раз, в сети появились факты, которые доказывают, что прилеты белгородчане ловили именно от своей ПВО. Вот одно из красноречивых фото:

Его, к слову, можно увидеть далеко не во всех российских пабликах, что может говорить о том, что пропагандисты специально умалчивают неудобные факты.

На вышеуказанном фото видна ракета, но это не ракета от РСЗО, а ракета именно от ПВО. Если конкретнее — от российского "Панциря". Это можно "нагуглить" за пару минут даже если вы не разбираетесь в военной технике. Опознать виновника можно по характерной обшивке.

Напомним, ранее мы писали о том, что Белгород получил сдачи за массированный обстрел Украины, над городом дым.