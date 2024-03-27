По Белгороду снова "прилетело": повреждены дома и машины (видео)

Пострадал как минимум один человек

Атаки на российский Белгород стали регулярными, поздно вечером 26 марта по городу были нанесены удары. Минобороны России заявило об уничтожении 18-и реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 "Вампир".

"Дежурными средствами ПВО восемнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — сказано в сообщении ведомства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ходе атаки ранен мужчина, у него осколочные ранения поясничной области. Есть также разрушения в поселке Дубовое. По данным Гладкова, пострадали окна многоквартирного дома, в девяти частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Кроме того, повреждено шесть автомобилей.

Пострадали и два других населенных пункта. В поселке Таврово повреждены кровли двух частных домов и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля частного дома. В сети публикуют видео последствий атаки.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российский пропагандист Владимир Соловьев назвал "мерзкой истерикой" жалобы белгородцев на бесконечные обстрелы города и наткнулся на критику со стороны жителей прифронтового населенного пункта. Белгородцы предложили ему переехать в город вместе с детьми и почувствовать, что такое атаки.