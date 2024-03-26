Зеки закончились, пришла очередь надзирателей: в России начали принудительно мобилизовать тюремщиков

Сотрудников ФСИН также завлекают высокими зарплатами

Для командования российскими заключенными, которых мобилизовали на войну против Украины, власти России вынуждены принудительно мобилизовать тюремных надзирателей. Для этого в отношении сотрудников Федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН) РФ даже стали массово заводить уголовные дела.

Об этом сообщила директор правозащитной организации "Русь сидящая" Ольга Романова. Она пояснила, что такая тенденция стала проявляться после ликвидации в РФ руководителя российской террористической группировки "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина.

"Это решение проблемы Пригожина. Пригожин командовал заключенными, он умел это делать, у него опыт", — подчеркнула она.

Романова отметила, что у российских оккупантов возникли проблемы с мобилизированными заключенными. Также она подчеркнула, что в случае заключения сотрудники ФСИН зачастую выбирают контракт с армией РФ.

"ФСИНовцы с большим удовольствием подписывают контракты. Потому, что несмотря повышение окладов в октябре прошлого года, все равно им далеко до обвяленных 250 тысяч рублей Минобороны РФ", — заявила Романова.

Напомним, в Красноярском крае России как минимум две колонии приняли решение о закрытии. Это связано с тем, что осужденные из этих учреждений отправились на войну с Украиной.