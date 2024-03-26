Зеки закінчилися, настала черга наглядачів: у Росії почали примусово мобілізувати тюремників

Співробітників ФСВП також приваблюють високими зарплатами

Для командування російськими в’язнями, яких мобілізували на війну проти України, влада Росії змушена примусово мобілізувати тюремних наглядачів. Для цього проти співробітників Федеральної системи виконання покарань (ФСВП) РФ навіть почали масово заводити кримінальні справи.

Про це повідомила директор правозахисної організації "Русь, що сидить" Ольга Романова. Вона пояснила, що така тенденція почала проявлятися після ліквідації у РФ керівника російського терористичного угруповання "ЧВК Вагнера" Євгена Пригожина.

"Це вирішення проблеми Пригожина. Пригожин командував ув’язненими, він умів це робити, має досвід", — підкреслила вона.

Романова зазначила, що у російських окупантів виникли проблеми із мобілізованими ув’язненими. Також вона наголосила, що у разі ув'язнення співробітники ФСВП найчастіше обирають контракт з армією РФ.

"ФСВПшники з великим задоволенням підписують контракти. Тому що незважаючи на підвищення окладів у жовтні минулого року, все одно їм далеко до оголошених 250 тисяч рублів Міноборони РФ", — заявила Романова.

Нагадаємо, в Красноярському краї Росії як мінімум дві колонії ухвалили рішення про закриття. Це пов’язано з тим, що засуджені із цих установ вирушили на війну з Україною.