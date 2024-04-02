В Днепре прогремели мощные взрывы: все подробности (обновлено)

Последствия взрыва все еще устанавливаются

В Днепре после недавнего массированного обстрела днем 2 апреля снова прозвучали взрывы. По предварительным данным, город могли атаковать ракетой Х-59, о пуске которой сообщалось накануне.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. По словам местных жителей, было слышно три мощных взрыва, после чего в одном направлении были замечены несколько бригад скорой помощи и экипажи спасателей.

UPD. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате ракетной атаки пострадали пять человек, сейчас ими занимаются медики. Кроме того, повреждено одно из учебных заведений, но благодаря слаженным действиям педагогов, никто из детей не пострадал — они находили в убежище. Все остальные детали устанавливаются, а пока местным жителям не советуют выходить из укрытий.

"Не помогайте врагу. Ничего не фотографируйте и не выкладывайте в сеть. Воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасном месте – берегите себя", — написал он.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 16:26, также над Азовским морем была замечена активность тактической авиации россиян.

Х-59 — это управляемая авиационная ракета с дальностью полета 45-285 км в зависимости от модификации. Ее носителями могут быть несколько видов самолетов в РФ, а именно Су-24М, Су-30, Су-34, Су-35 и Су-57. Армия России использует ракеты типа Х-59 для ударов по гражданской инфраструктуре Украины с первых недель и месяцев полномасштабного вторжения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ночь на 2 апреля РФ атаковала Украину "Шахедами". Силы ПВО сбили девять вражеских дронов, но разрушений избежать не удалось.