Может запросто разрушить многоэтажку: что известно о российской ОДАБ-1500 и сколько их у России (фото)

Объемный взрыв имеет значительную разрушительную силу

Россияне начали применять во время атак на Украину ОДАБ-1500. По разным данным, разрушительной мощности бомбы хватает на то, чтобы уничтожить многоэтажный дом.

"Телеграф" собрал ее основные характеристики. Отметим, что применение ОДАБ-1500 может осуществляться с российских истребителей Су-34 и Су-35.

ОДАБ-1500 (Однотонная Детонационная Авиационная Бомба) — это российская авиационная бомба класса 1500 кг, использующаяся для объемного взрыва и детонации воздушных целей. Снаряд был создан еще в СССР. Его особенность состоит в том, что за 10 метров до цели выпускается горючая жидкость в виде аэрозоля и воспламеняется, что и создает объемный взрыв.

Основные характеристики:

Вес : 1500 килограммов.

: 1500 килограммов. Форма : ОДАБ-1500 обладает усеченно-коническим носом, цилиндрическим корпусом и усеченно-коническими хвостовыми секциями.

: ОДАБ-1500 обладает усеченно-коническим носом, цилиндрическим корпусом и усеченно-коническими хвостовыми секциями. Эффективная площадь поражения: До 500 квадратных метров.

Фото ОДАБ-1500

Дальность поражения ОДАБ-1500 зависит от способа доставки и высоты броска. По общим оценкам:

С бомбардировщика : Если бомба сбрасывается с высоты около 10 000 метров (что типично для бомбардировщиков), то её дальность поражения составляет примерно 1,5 километра .

: Если бомба сбрасывается с высоты около (что типично для бомбардировщиков), то её дальность поражения составляет примерно . С истребителя: Если бомба сбрасывается с более низкой высоты, например, с 2000 метров, то её дальность поражения будет меньше. Россия впервые применила в Украине тяжёлую авиабомбу ОДАБ-1500.

Заявления об ОДАБ-1500

Отметим, что насчет бомбы уже делали заявление командование Воздушных сил Украины. Так спикер Илья Евлаш подчеркнул, что у россиян данного оружия "чрезвычайно много".

"Это очень мощное оружие. 1500 кг достаточно, чтобы сложить девятиэтажный панельный дом или старую "хрущевку". Конечно, таких бомб у России чрезвычайно много", – заявил Евлаш.

По его данным, россияне пытаются истощить украинскую ПВО этими бомбами. Эффективной борьбой с этими снарядами является уничтожение их носителей — Су-34 и Су-35.

В то же время, BILD сообщал, что по данным открытых данных Юлиана Рёпке оккупанты якобы впервые ударили ОДАБ-1500 по поселку Великая Писаревка в Сумской области. Однако глава ГУР Кирилл Буданов опроверг эту информацию, отметив, что россияне бьют этими бомбами не впервые.

"Я могу это (слова Репке о первом применении ОДАБ-1500 — ред.) прямо опровергнуть, потому что ОДАБ-1500 использовался уже не раз и на линии фронта, и когда был активная часть операции РДК и ЛСР – там также ОДАБ использовали", — сказал глава разведки.

Ранее "Телеграф" писал, что корректируемые авиационные бомбы весом от 250 до 1500 килограммов, которые используют российские террористы, стали своеобразным геймчейнджером на поле боя в Украине, поскольку оказывают слишком разрушительное влияние. Украине нужно больше западных систем противовоздушной обороны и ракет к ним, чтобы адекватно бороться с этой угрозой.