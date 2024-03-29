Применили управляемую бомбу: ВСУ эффектно уничтожили командный пункт россиян (видео)

Эксперты предположили, что это была или AASM 250 HAMMER французского производства или же американская JDAM.

Фронтовая авиация ВС Украины уничтожила командный пункт российских операторов БПЛА под Херсоном. Под удар попала и база расположения личного состава ВС РФ на Херсонском направлении.

Для нанесения удара украинские летчики применили высокоточную управляемую авиабомбу. Соответствующее видео 28 марта опубликовал украинский военный Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

В СМИ сообщили, что командный пункт и базу размещения российских оккупантов в Казачьих Лагерях обнаружили украинские военные. Аэроразведка помогла зафиксировать передвижение противника, который подвозил продовольствие. Это свидетельствовало о том, что враг использовал дом длительное время.

"Большой частный дом с подвалом российские захватчики использовали для собственных нужд, чтобы противодействовать украинским защитникам", — говорится в статье.

Сначала для выполнения боевой задачи по уничтожению вражеской цели были задействованы БПЛА и дроны-камикадзе. Однако подвал оставался невредим. Противник продолжал его использовать. Для уничтожения пункта управления украинские силы решили применить управляемую авиабомбу — предположительно AASM 250 HAMMER французского производства или же американскую JDAM.

В результате авиаудара постройка была полностью уничтожена. Судя по обнародованным кадрам, также был разрушен и подвал, где находился личный состав ВС РФ.

Ранее "Телеграф" писал, что в середине марта на построении российской армии в районе временно оккупированного села Трехизбенка Луганской области прилетела ракета.