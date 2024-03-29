Применили управляемую бомбу: ВСУ эффектно уничтожили командный пункт россиян (видео)
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Эксперты предположили, что это была или AASM 250 HAMMER французского производства или же американская JDAM.
Фронтовая авиация ВС Украины уничтожила командный пункт российских операторов БПЛА под Херсоном. Под удар попала и база расположения личного состава ВС РФ на Херсонском направлении.
Для нанесения удара украинские летчики применили высокоточную управляемую авиабомбу. Соответствующее видео 28 марта опубликовал украинский военный Роберт Бровди с позывным "Мадяр".
В СМИ сообщили, что командный пункт и базу размещения российских оккупантов в Казачьих Лагерях обнаружили украинские военные. Аэроразведка помогла зафиксировать передвижение противника, который подвозил продовольствие. Это свидетельствовало о том, что враг использовал дом длительное время.
"Большой частный дом с подвалом российские захватчики использовали для собственных нужд, чтобы противодействовать украинским защитникам", — говорится в статье.
Сначала для выполнения боевой задачи по уничтожению вражеской цели были задействованы БПЛА и дроны-камикадзе. Однако подвал оставался невредим. Противник продолжал его использовать. Для уничтожения пункта управления украинские силы решили применить управляемую авиабомбу — предположительно AASM 250 HAMMER французского производства или же американскую JDAM.
В результате авиаудара постройка была полностью уничтожена. Судя по обнародованным кадрам, также был разрушен и подвал, где находился личный состав ВС РФ.
Ранее "Телеграф" писал, что в середине марта на построении российской армии в районе временно оккупированного села Трехизбенка Луганской области прилетела ракета.