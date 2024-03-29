Застосували керовану бомбу: ЗСУ ефектно знищили командний пункт росіян (відео)

Експерти припустили, що це була або AASM 250 HAMMER французького виробництва або американська JDAM.

Фронтова авіація ЗС України знищила командний пункт російських операторів БПЛА під Херсоном. Під удар потрапила і база розташування особового складу ЗС РФ на Херсонщині.

Для завдання удару українські льотчики застосували високоточну керовану авіабомбу. Відповідне відео 28 березня опублікував український військовий Роберт Бровді із позивним "Мадяр".

У ЗМІ повідомили, що командний пункт та базу розміщення російських окупантів у Козачих Таборах виявили українські військові. Аеророзвідка допомогла зафіксувати пересування супротивника, який підвозив продовольство. Це свідчило про те, що ворог використав будинок тривалий час.

"Великий приватний будинок із підвалом російські загарбники використали для власних потреб, щоб протидіяти українським захисникам", — йдеться у статті.

Спочатку для виконання бойового завдання зі знищення ворожої мети були задіяні БПЛА та дрони-камікадзе. Однак підвал залишався неушкодженим. Противник продовжував його використовувати. Для знищення пункту управління українські сили вирішили застосувати керовану авіабомбу — імовірно AASM 250 HAMMER французького виробництва або американську JDAM.

Внаслідок авіаудару споруда була повністю знищена. Судячи з оприлюднених кадрів, також було зруйновано і підвал, де знаходився особовий склад ЗС РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що в середині березня на спорудженні російської армії в районі тимчасово окупованого села Трьохізбенка Луганської області прилетіла ракета.