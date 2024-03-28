Попри підкріплення ворога: ЗСУ перехопили ініціативу на одному з напрямків фронту

Ситуацію на складних ділянках вдалось стабілізувати

На Бахмутському напрямку Збройним силам України (ЗСУ) вдалось перехопити ініціативу. Попри підкріплення ворога та постійні штурми, Сили оборони стабілізували складні ділянки та завдають суттєвих втрат ворогу.

Російські війська продовжують тиснути та шукати "тріщини" в обороні. Про це командир 3-го батальйону "Свобода" четвертої бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії Петро Кузик ("Апостол") розповів в етері телеканалу "Ми — Україна".

"Зараз немає таких глобальних успіхів, але тим не менш "трамбуємо" ми ворога навіть в такій позиції, коли він намагається тиснути по всій лінії. У нас класно проявили себе оператори дронів і інші підрозділи, тому принаймні цей крайній тиждень поки що ініціатива у нас. Я вам більше скажу, ми досить суттєво прорідили ряди окупантів", — сказав Кузик.

ЗСУ перехопили ініціативу, хоча ворог нещодавно отримав підкріплення. На Бахмутський напрямок перекинули багато техніки та військових.

"На ділянках, де у них було виснаження зараз нова активізація дій і техніки дійсно багато… Штурми продовжуються, буває і так, що штурмують і вночі, і вдень, майже не даючи передихнути", — сказав Кузик.

Ситуація на Бахмутському напрямку станом на ранок 28 березня

Зазначимо, що темп наступу росіян знизився на Авдіївському напрямку. Окупаційні війська зазнають великих втрат. Зниження наступального потенціалу також пов’язано з несприятливими погодними умовами.

Перелом на фронті можливий, якщо у ЗСУ буде достатньо зброї. Для цього Силам оборони треба більше артилерійських снарядів, броньованої техніки та систем ППО.

ЗСУ критично не вистачає артилерійських снарядів. Основним постачальником боєприпасів були США. Новий пакет військової допомоги для України блокують республіканці. Проте ситуацію може стабілізувати "чеська ініціатива".

Як писав "Телеграф", Зеленський анонсував новий контрнаступ ЗСУ. Заяву президента України оцінив британський експерт.