Зеленський анонсував новий наступ ЗСУ у 2024-му: британський експерт оцінив ймовірність

Командування має підходити до своєї роботи інакше

Новий наступ української армії, який на 2024 рік анонсував президент України Володимир Зеленський, не дасть великих результатів у поточних методах управління. Повинні бути змінені організаційні військові структури.

Про це у другій частині ексклюзивного інтерв’ю "Телеграфу" розповів полковник британської армії, відомий у світі експерт із безпеки Глен Грант. Він висловив свою думку щодо того, чи зможе українська армія прорвати "лінію Суровікіна" та звільнити щось суттєве.

"Я так не думаю. Ні. Ні – з поточними методами управління військами. Вони мають змінитись, і командування має підходити до своєї роботи по-іншому. Організаційні військові структури мають змінитися, як і доктрина, як і методи роботи", — сказав Грант..

Він також додав, що жодного зі своїх друзів в українській армії він не чув, що останнім часом з’явилося щось нове.

"Ви ж знаєте старий вислів про старе хутро і молоде вино. Необхідно провести певні фундаментальні зміни в системі й в тому, як система працює, щоб мати успіх", — підсумував полковник.

Зазначимо, що Зеленський раніше заявляв, що цього року Україна не лише оборонятиметься, а й готуватиметься до нового контрнаступу. За його словами, відповідний план уже розроблено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава держави розповів, що на початку літа або наприкінці травня російські окупанти готуватимуть свій наступ. Переломним моментом будуть вибори до США.