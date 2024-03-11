"Хто сказав, що контрнаступ ЗСУ був провальним?": військовий експерт оцінив нинішню ситуацію на фронті

Разом з тим, зараз Україна перебуває в стані завмирання фронту

Протягом останніх півроку розповсюджується інформація, що сьогоднішня ситуація на фронті є ледь не найскладнішою для України з початку повномасштабної війни. Однак військові експерти так не вважають.

Зокрема, полковник ЗСУ, воєнний аналітик, кандидат політичних наук Петро Черник в інтерв'ю "Телеграфу" заявив, що це абсолютно хибна точка зору.

"Найскладнішою ситуація була у перші місяці війни, доки не з'явилися HIMARS. Відтоді ми продемонстрували безпрецедентні явища на полі бою. Щоб зрозуміти це, варто зазирнути в цифри, які не брешуть. Предметно: за цей час ми відбили 50% захопленої території і знищили 420 тисяч війська РФ офіційно (щоб дізнатися число поранених — цю цифру можна сміливо помножити на три). За обсягом втрат ця війна не має аналогів з часів Другої світової війни, за винятком Ірано-Іракської 1980-1988 рр.", — сказав він.

Черник стверджує, що ЗСУ знищили понад 6600 (із 3400 станом на початок війни) ворожих танків і понад 10 тисяч (з 5500 станом на початок війни) одиниць ствольної артилерії, до 13 тисяч бронетехніки з парку ЗС РФ в 14 тисяч машин.

Також, "заземлено" понад 340 літаків, 15 з яких — лише за останній місяць, а два (А-50) були знищені вперше з 1960-х років, коли в авіації почала застосовуватися радіолокація.

"Країна, яка не має флоту, топить підводний човен ворога і нищить 20 кораблів. Ракетний крейсер "Москва" за своєю значимістю можна прирівняти до потоплених у Другій світовій лінкорів "Тірпіц" і "Ямато", з тією різницею, що радянська армія налічувала 11 млн людей", — додав експерт.

Щодо контрнаступу, то Черник каже, що він не був провальним.

"Хто вирішив, що він був провалений? За минулий рік ми — кількісно слабша сторона — прорубали в "лінії Суровікіна" плацдарм 10 на 10 кілометрів. Окупанти Бахмут взяли "м'ясними хвилями", в результаті чого були вбиті 22 тисячі найманців ПВК "Вагнер". Це безпрецедентні показники", — додав він.

Черник підкреслив, що за підрахунками аналітиків Oryx, в один з тижнів боїв за Авдіївку був зафіксований історичний рекорд співвідношення підтверджених втрат: 1 до 15.

"У місті, оборона якого тривала з 2014-го року, станом на 7 жовтня 2023-го росіяни втратили 15 тисяч тільки вбитими, 748 бойових броньованих машин (понад сім полків) і 364 танки (чотири полки). А тепер згадаймо діаметр Авдіївки (5-8 км), в якому росіяни просунулися на показники роти — півтора-два кілометри. Ось і маємо, що навалу "другої армії світу" стримує 18-та армія світу. І стримуємо ми їх з часів татаро-монгольської орди, адже окупанти — ніхто інший, як їхнє продовження. Ми перші в історії витримуємо конвенційну війну такого типу і характеру, меншими силами проти більших ресурсів", — заявив аналітик.

Разом з тим, те, що зараз Україна перебуває в стані завмирання фронту, вогневої рівноваги і окопної війни зразка 1915-1917 років, він назвав фактом. Але підкреслив, що це не дорівнює поняттю "найскладнішої ситуації на фронті".

"Це цілком нормально за такої чисельної переваги ворога: 35-мільйонна нація може гідно і ефективно боротися, але зрівнятися у показниках з нацією у 140 мільйонів, яка до того ж не рахує власні втрати, — дещо непросто", — резюмував експерт.

Раніше "Телеграф" писав, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат висловився про наслідки втрати такої кількості літаків для росіян. За його словами, крім техніки, ворог втрачає ще й особовий склад, а щоб грамотно навчити одного пілота, потрібно не менше п’яти років.