"Кто сказал, что контрнаступление ВСУ было провальным?": военный эксперт оценил нынешнюю ситуацию на фронте

Вместе с тем сейчас Украина находится в состоянии замирания фронта.

В последние полгода распространяется информация, что сегодняшняя ситуация на фронте едва ли не самая сложная для Украины с начала полномасштабной войны. Однако военные эксперты так не считают.

В частности, полковник ВСУ, военный аналитик, кандидат политических наук Петр Черник в интервью "Телеграфу" заявил, что это совершенно ложная точка зрения.

"Самая сложная ситуация была в первые месяцы войны, пока не появились HIMARS. С тех пор мы продемонстрировали беспрецедентные явления на поле боя. Чтобы понять это, стоит заглянуть в цифры, которые не врут. Предметно: за это время мы отразили 50% захваченной территории и уничтожили 420 тысяч войск РФ официально (чтобы узнать число раненых — эту цифру можно смело умножить на три). По объему потерь эта война не имеет аналогов со времен Второй мировой войны, за исключением Ирано-Иракской 1980-1988 гг.", — сказал он..

Черник утверждает, что ВСУ уничтожили более 6600 (с 3400 по состоянию на начало войны) вражеских танков и свыше 10 тысяч (с 5500 по состоянию на начало войны) единиц ствольной артиллерии, до 13 тысяч бронетехники из парка ВС РФ в 14 тысяч машин.

Также, "заземлено" более 340 самолетов, 15 из которых — только за последний месяц, а два (А-50) были уничтожены впервые с 1960-х годов, когда в авиации начала применяться радиолокация.

"Страна, не имеющая флота, топит подлодку врага и уничтожает 20 кораблей. Ракетный крейсер "Москва" по своей значимости можно приравнять к потопленным во Второй мировой линкорам "Тирпиц" и "Ямато", с той разницей, что советская армия млн человек", — добавил эксперт.

Что касается контрнаступления, то Черник говорит, что он не был провальным.

"Кто решил, что он был провален? За прошлый год мы — количественно слабее сторона — прорубили в "линии Суровикина" плацдарм 10 на 10 километров. Оккупанты Бахмут взяли "мясными волнами", в результате чего были убиты 22 тысячи наемников ПВК". Вагнер". Это беспрецедентные показатели", — добавил он.

Черник подчеркнул, что по подсчетам аналитиков Oryx, в одну из недель боев за Авдеевку был зафиксирован исторический рекорд соотношения подтвержденных потерь: 1 к 15.

"В городе, оборона которого длилась с 2014-го года, по состоянию на 7 октября 2023-го россияне потеряли 15 тысяч только убитыми, 748 боевых бронированных машин (свыше семи полков) и 364 танка (четыре полка). А теперь вспомним диаметр Авдеевки ( 5-8 км), в котором россияне продвинулись на показатели роты — полтора-два километра. Вот и имеем, что нашествие "второй армии мира" сдерживает 18-я армия мира. И сдерживаем мы их со времен татаро-монгольской орды, ведь оккупанты — никто другой, как их продолжение. Мы первыми в истории выдерживаем конвенционную войну такого типа и характера, меньшими силами против больших ресурсов", — заявил аналитик.

Вместе с тем то, что сейчас Украина находится в состоянии замирания фронта, огневого равновесия и окопной войны образца 1915-1917 годов, он назвал фактом. Но подчеркнул, что это не равно понятию "самой сложной ситуации на фронте".

"Это вполне нормально при столь численном преимуществе врага: 35-миллионная нация может достойно и эффективно бороться, но сравниться в показателях с нацией в 140 миллионов, которая к тому же не считает собственные потери, несколько непросто", — резюмировал эксперт.

Ранее "Телеграф" писал, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат высказался о последствиях потери такого количества самолетов для россиян. По его словам, кроме техники, враг теряет еще и личный состав, а чтобы грамотно научить одного пилота, нужно не менее пяти лет.