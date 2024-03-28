Зеленский анонсировал новое наступление ВСУ в 2024-м: британский эксперт оценил вероятность

Командование должно подходить к своей работе по-другому

Новое наступление украинской армии, которое на 2024 год анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, не даст больших результатов в текущими методами управления. Должны быть изменены организационные военные структуры.

Об этом во второй части эксклюзивного интервью "Телеграфу" рассказал полковник британской армии, известный в мире эксперт по безопасности Глен Грант. Он выразил свое мнение насчет того, сможет ли украинская армия прорвать "линию Суровикина" и освободить что-то существенное.

"Я так не думаю. Нет. Нет – с текущими методами управления войсками. Они должны измениться, и командование должно подходить к своей работе по-другому. Организационные военные структуры должны измениться, как и доктрина, как и методы работы", — сказал Грант.

Он также добавил, что ни от того из своих друзей в украинской армии он не слышал, что в последнее время появилось что-то новое.

"Вы же знаете старое изречение о старых мехах и молодом вине. Необходимо провести определенные фундаментальные изменения в системе и в том, как система работает, чтобы иметь успех", — подытожил полковник.

Отметим, что Зеленский ранее заявлял, что в этом году Украина будет не только обороняться, но и готовиться к новому контрнаступлению. По его словам, соответствующий план уже разработан.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава государства рассказал, что в начале лета или в конце мая российские оккупанты будут готовить свое наступление. Переломным моментом будут выборы в США.