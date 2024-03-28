Україна потребує тільки три види зброї для перелому у війні: ЗМІ сказали, які саме

Чим більше зброї дадуть Україні, тим швидше настане перелом у війні з російськими терористами

Україна потребує трьох видів зброї, щоб переламати хід війни проти російських терористів. Це артилерійські снаряди, боєприпаси до систем протиповітряної оборони (та самі системи), а також броньована техніка для наземних підрозділів Збройних сил України.

Про це пише видання The Telegraph. Журналісти нагадують, що найгірша ситуація з артилерійськими боєприпасами, оскільки 18 місяців головним постачальником були США, які передали ЗСУ понад два мільйони запасів з власних запасів та складів Південної Кореї.

"Ці снаряди разом із додатковими боєприпасами з інших джерел дозволяли українській зброї вистрілювати близько 10 000 пострілів на день протягом більшої частини перших 1,5 року війни. Цього було достатньо, щоб зрівнятися з російськими батареями, коли росіяни спалили більшу частину своїх запасів боєприпасів у перші кілька тижнів війни", – сказано у матеріалі.

Проте зараз "зашкварені" республіканці-трампісти блокують надання Україні нової допомоги, тому запаси боєприпасів в Україні скорочуються. Але США також будують у Техасі новий снарядний завод, тому незабаром Штати зможуть випускати до 70 тисяч снарядів на місяць. Звісно, якщо гроші будуть. Також допомогти Україні можуть постачання снарядів з Європейського Союзу та чеська ініціатива – що в сумі може надати Україні артилерійську перевагу вперше за всю війну.

Друга потреба України – це зенітно-ракетні системи Patriot та боєприпаси до них. Вони дозволяють винищувати російську авіацію та перехоплювати російські балістичні та аеробалістичні ракети.

"В ідеалі Україна розмістила б батареї Patriot вартістю 1 мільярд доларів у кожному з півдюжини найбільших міст, а також призначила б по одному на східний і південний фронти. І ці батареї мають бути вільними для стрільби з максимальною швидкістю, тобто їм знадобиться постійний запас ракет, кожна з яких коштує близько 3 мільйонів доларів. Подвоєння або потроєння кількості Patriot може допомогти українцям повернути контроль над лінією фронту в повітрі, а також змінити тривожну тенденцію до масштабніших і кривавіших ракетних ударів Росії по українських містах", – зазначає видання.

Нарешті, третя потреба – бронетехніка. Основним оператором американських танків M1 Abrams та бойових машин піхоти M2 Bradley є 47-ма механізована бригада "Магура" – один з найкращих українських підрозділів. Саме бронетехніка "Магури" зуміла сповільнити зимовий наступ РФ та завдати російській армії величезних втрат. Але США надали всього 31 танк та трохи менш як 200 БМП, з яких українці втратили два та трохи понад 20 одиниць відповідно.

"У 47-ї бригади закінчується техніка. Армія США має на зберіганні тисячі старіших М1 та М2. Їм знадобиться капітальний ремонт перед відправкою в Україну, але мільярда доларів вистачить, щоб оплатити роботу, а також пришвидшену доставку", – резюмує видання.

Як писав "Телеграф", спікера Палати представників США Майка Джонсона, через який зокрема гальмується допомога Україні, можуть усунути з посади після того, як він погодився винести документ на розгляд. Відповідне клопотання вже було подано – його автором стала ультраправа республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка неодноразово відзначалася проросійськими висловлюваннями.

Нагадаємо, Джонсон надає перевагу виділенню коштів Києву у вигляді безвідсоткового кредиту, а не гранту без необхідності повернення. Така позиція збігається з думкою Дональда Трампа, через який постійно блокується допомога Україні.

Американські конгресмени з Палати представників мають намір розглянути законопроєкт про воєнну допомогу Україні та Ізраїлю незабаром. Це потрібно, оскільки ситуація зі снарядами у ЗСУ залишається дуже важкою.