Дадуть майже вдвічі більше, ніж обіцяли: у Чехії порадували заявою про снаряди для України

Боєприпаси можуть допомогти ВСУ активніше користуватися своїми запасами

Чехія, яка зголосилася допомогти Україні вирішити снарядний голод і вже оголосила про постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів, може розширити програму допомоги. Тим самим ЗСУ можуть отримати від цієї європейської країни приблизно вдвічі більше снарядів.

Як інформує Bloomberg, глава МЗС Чехії Ян Липавський зазначив, що постачання боєприпасів вже вплинули на можливості України вести бойові дії, оскільки вона тепер більш вільно може поводитися зі своїми запасами.

"Це вже допомагає українцям краще воювати, тому що вони знають, що вони будуть мати запаси свіжих боєприпасів. Це змінило їхні погляди на використання нинішніх запасів", — сказав він.

За його словами, ці поставки полегшать життя українським військовим, але їх не вистачить, аби перемогти Росію на полі бою. При цьому Липавський зазначив, що фінансування перших постачань снарядів необхідно здійснити до передачі боєприпасів Україні, проте зазначив, що є й позитивні моменти, які полягають у тому, що снарядів може бути набагато більше.

"Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена цифра", — сказав він і додав, що потенційно ця цифра може досягти 1,5 мільйона снарядів.

Глава МЗС Чехії також додав, що російський диктатор чекає на листопадові вибори президента США в надії, що можлива перемога Дональда Трампа допоможе йому натиснути на Україну. Тому, каже Липавський, до цього періоду не варто чекати, що тиск окупантів ослабне.

Як повідомлялося раніше, Чехія закупила близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які почнуть передавати українській армії найближчим часом, але постачатимуться протягом усього року.

Крім того, за чеською ініціативою можливе придбання ще 700 тисяч боєприпасів із країн за межами НАТО.