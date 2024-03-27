Дадут почти в два раза больше, чем обещали: в Чехии порадовали заявлением о снарядах для Украины

Боеприпасы могут помочь ВСУ более активно пользоваться своими запасами

Чехия, которая вызвалась помочь Украине решить снарядный голод и уже объявила о поставках 800 тысяч артиллерийских боеприпасов, может расширить программу помощи. Тем самым ВСУ могут получить от этой европейской страны примерно в два раза больше снарядов.

Как информирует Bloomberg, глава МИД Чехии Ян Липавский отметил, что поставки боеприпасов уже повлияли на возможности Украины вести боевые действия, поскольку она теперь более свободно может обращаться со своими запасами.

"Это уже помогает украинцам лучше воевать, потому что они знают, что у них будут запасы свежих боеприпасов. Это изменило их взгляды на использование нынешних запасов", — сказал он

По его словам, эти поставки облегчат жизнь украинским военным, но их не хватит, чтобы победить Россию на поле боя. При этом Липавский отметил, что финансирование первых поставок снарядов необходимо осуществить до передачи боеприпасов Украине, однако отметил, что есть и позитивные моменты, которые заключаются в том, что снарядов может быть намного больше.

"Мы можем сделать гораздо больше, чем первоначально объявленная цифра", — сказал он и добавил, что потенциально эта цифра может достичь 1,5 миллиона снарядов.

Глава МИД Чехии также добавил, что российский диктатор ожидает ноябрьских выборов президента США в надежде, что возможная победа Дональда Трампа поможет ему надавить на Украину. Поэтому, говорит Липавский, до этого периода не стоит ждать, что натиск оккупантов ослабнет.

Как сообщалось ранее, Чехия закупила около 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые начнут передавать украинской армии в ближайшее время, но будут поставляться в течение всего года.

Кроме того, по чешской инициативе возможна покупка еще 700 тысяч боеприпасов из стран за пределами НАТО.