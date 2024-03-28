Украина нуждается только в трех видах оружия для перелома в войне: СМИ сказали, в каких именно

Чем больше оружия дадут Украине, тем скорее наступит перелом в войне с российскими террористами

Украина нуждается в трех видах оружия, чтобы переломить ход войны против российских террористов. Это артиллерийские снаряды, боеприпасы к системам противовоздушной обороны (и сами системы), а также бронированная техника для наземных подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет издание The Telegraph. Журналисты напоминают, что самая плохая ситуация с артиллерийскими боеприпасами, поскольку 18 месяцев главным поставщиком были США, передавшие ВСУ более двух миллионов запасов из собственных запасов и складов Южной Кореи.

"Эти снаряды вместе с дополнительными боеприпасами из других источников позволяли украинскому оружию выстреливать около 10 000 выстрелов в день в течение большей части первых 1,5 лет войны. Этого было достаточно, чтобы сравниться с российскими батареями, когда россияне сожгли большую часть своих запасов боеприпасов через несколько недель войны", – говорится в материале.

Однако сейчас "зашкваренные" республиканцы-трамписты блокируют предоставление Украине новой помощи, поэтому запасы боеприпасов в Украине сокращаются. Но США также строят в Техасе новый снарядный завод, потому в скором времени Штаты смогут выпускать до 70 тысяч снарядов в месяц. Конечно, если деньги будут. Также помочь Украине могут поставки снарядов из Европейского Союза и чешская инициатива, что в сумме может предоставить Украине артиллерийское преимущество впервые за всю войну.

Вторая потребность Украины – зенитно-ракетные системы Patriot и боеприпасы к ним. Они позволяют истреблять российскую авиацию и перехватывать российские баллистические и аэробаллистические ракеты.

"В идеале Украина разместила бы батареи Patriot стоимостью 1 миллиард долларов в каждом из полудюжины крупнейших городов, а также назначила бы по одной на восточный и южный фронты. И эти батареи должны быть свободны для стрельбы с максимальной скоростью, то есть им понадобится постоянный запас ракет, каждая из которых стоит около 3 миллионов долларов. Удвоение или утроение количества Patriot может помочь украинцам вернуть контроль над линией фронта в воздухе, а также изменить тревожную тенденцию к более масштабным и более кровавым ракетным ударам России по украинским городам", – отмечает издание.

Наконец, третья потребность – бронетехника. Основным оператором американских танков M1 Abrams и боевых машин пехоты M2 Bradley является 47-я механизированная бригада "Магура" – одно из лучших украинских подразделений. Именно бронетехника "Магуры" сумела замедлить зимнее наступление РФ и нанести российской армии огромные потери. Но США предоставили всего 31 танк и чуть менее 200 БМП, из которых украинцы потеряли две и чуть более 20 единиц соответственно.

"У 47-й бригады заканчивается техника. Армия США имеет на хранении тысячи более старых М1 и М2. Им понадобится капитальный ремонт перед отправкой в Украину, но миллиарда долларов хватит, чтобы оплатить работу, а также ускоренную доставку", – резюмирует издание.

Как писал "Телеграф", спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, из-за которого в частности тормозится помощь Украине, могут отстранить от должности после того, как он согласился вынести документ на рассмотрение. Соответствующее ходатайство уже было подано – его автором стала ультраправая республиканка Марджори Тейлор Грин, неоднократно отмечавшаяся пророссийскими высказываниями.

Напомним, Джонсон предпочитает выделение средств Киеву в виде беспроцентного кредита, а не гранта без необходимости возврата. Такая позиция совпадает с мнением Дональда Трампа, из-за которого постоянно блокируется помощь Украине.

Американские конгрессмены из Палаты представителей намерены рассмотреть законопроект о военной помощи Украине и Израилю в ближайшее время. Это нужно, поскольку ситуация со снарядами в ВСУ остается очень тяжелой.