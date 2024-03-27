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ЗСУ знищили "евакуатор для Шойгу" та "Танк атомного Апокаліпсису" (відео)

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Микита Синицін Микита Синицін
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ВТС Ладога
ВТС Ладога. Фото Відкриті джерела

Було знищено єдиний працездатний екземпляр

У той час як в Україні створюють власні, хоч і багато в чому саморобні зразки озброєнь, росіяни кидають на фронт унікальну техніку. Йдеться про високозахищений спеціальний транспортний засіб "Ладога".

Відео поразки цієї техніки виклали у Telegram-каналі "Танки. Історія та сучасність". На ньому український FPV-дрон успішно наздоганяє "Ладогу" і б’є в корму, ймовірно, викликавши вибух і знищення техніки.

Поразка ВТС Ладога українським дроном

Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що вдалося знищити першу з 24 лютого 2022 року рідкісну машину "судного дня", призначену для перевезення командування в умовах ядерної війни "Ладога". Свою неофіційну назву — "танк атомного Апокаліпсису" вона отримала від свого призначення та бази.

Так, в умовах очікуваного в СРСР неминучого конфлікту з використанням ядерної зброї на базі танка Т-80 було створено транспорт для перевезення особливо важливих пасажирів. З цією метою "Ладога" отримала герметизоване населене відділення та протирадіаційний захист, моторно-трансмісійний та фільтровентиляційні установки. Також є комплекс інформаційних, спеціалізованих засобів зв’язку та блоком регенерації відпрацьованого в населеному відділенні повітря.

ВТС Ладога знищено в Україні
Захищеність не врятувала Ладогу

Екіпаж машини – 2 особи, а в житловому відділенні може розмістити 4 особи. На машині був встановлений двигун ВМД-1000ТФ або ВМД-1250, відповідно на 1100 або 1250 кінських сил. Це дозволяло "Ладозі" розвивати швидкість до 70 км/год і давало дальність ходу 330 км. Сама машина себе ідеально показала в період ліквідації катастрофи на ЧАЕС, але після розпаду СРСР вона нікому виявилася не цікавою і пішла "на спокій".

"Усього було зроблено 4 ВТС "Ладога", а єдина працездатна була представлена в експозиції виставкового центру "Патріот" м. Каменськ-Шахтинський (Ростовська обл.). Схоже, саме цей, єдиний, працездатний екземпляр був нещодавно знищений", — резюмує Олександр. Коваленко.

Зауважимо, що ще у 2019-му році проект "Ладога" розглядався як можлива основа для майбутнього "евакуатора Шойгу" — так у самій Росії прозвали розробку спеціального транспорту для міністра оборони та його заступників.

Загалом, брак бойової техніки на передовій у російських окупантів стає дедалі очевиднішим. Так, у військах агресора були помічені навіть звичайні трактори, куди встановлюються гармати.

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#Зброя #Військова техніка #Коваленко