ВСУ уничтожили "эвакуатор для Шойгу" и "Танк атомного Апокалипсиса" (видео)

Был уничтожен единственный работоспособный экземпляр

В то время как в Украине создают собственные, хотя и во многом самодельные, образцы вооружений, россияне бросают на фронт уникальную технику. Речь идет о высокозащищенном специальном транспортном средстве "Ладога".

Видео поражения этой техники выложили в Telegram-канале "Танки. История и современность". На нем украинский FPV-дрон успешно догоняет "Ладогу" и бьет в корму, вероятно вызвав взрыв и уничтожение техники.

Поражение ВТС Ладога украинским дроном

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что удалось уничтожить первую с 24 февраля 2022 года редчайшую машину "судного дня", предназначенную для перевозки командования в условиях ядерной войны "Ладога". Свое неофициальное название – "танк атомного Апокалипсиса" она получила от своего предназначения и базы.

Так, в условиях ожидаемого в СССР неминуемого конфликта с использованием ядерного оружия на базе танка Т-80 был создан транспорт для перевозки особо важных пассажиров. С этой целью "Ладога" получила герметизированное обитаемое отделение и противорадиационную защиту, моторно-трансмиссионную и фильтровентиляционные установки. Также в наличии комплекс информационных, специализированных средств связи и блоком регенерации отработанного в обитаемом отделении воздуха.

Защищенность не спасла Ладогу

Экипаж машины – 2 человека, а обитаемое отделение может разместить 4 человека. На машине был установлен двигатель ГТД-1000ТФ либо ГТД-1250, соответственно на 1100 либо 1250 лошадиных сил. Это позволяло "Ладоге" развивать скорость до 70 км/ч и давало дальность хода в 330 км. Сама машина себя идеально показала в период ликвидации катастрофы на ЧАЭС, но, после распада СССР она никому оказалась не интересной и ушла "на покой".

"Всего было произведено 4 ВТС "Ладога", а единственная работоспособная была представлена в экспозиции выставочного центра "Патриот" г. Каменск-Шахтинский (Ростовская обл.). Похоже, именно этот, единственный, работоспособный экземпляр был намедни уничтожен", — резюмирует Александр Коваленко.

Заметим, что еще в 2019-м году проект "Ладога" рассматривался как возможная основа для будущего "эвакуатора Шойгу" — так в самой России прозвали разработку специального транспорта для министра обороны и его замов.

В целом, нехватка боевой техники на передовой у российских оккупантов становится все более очевидной. Так в войсках агрессора были замечены даже обычные тракторы, на которые устанавливаются пушки.