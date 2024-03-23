Белорусские добровольцы полка Кастуся Калиновского создали миномет-франкенштейн (видео)

Новый миномет может поражать наносить вред на 50 метров от эпицентра взрыва

Необходимость в создании легкого и эффективного средства огневой поддержки, побудила белорусских добровольцев из полка имени Кастуся Калиновского создать свой собственный образец миномета. Данное оружие уже прошло успешные испытания.

Об этом сообщает на своем Telegram-канале офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. Для создания миномета были использованы детали двух аналогичных систем.

Так, основной проблемой по словам бойцов полка имени Кастуся Калиновского стало создание ствола, который испытывает на себе при выстреле большие перегрузки и потому должен обладать особой надежностью. С этой целью был использован ствол 120-мм чешского миномета, вероятнее всего vz.82, которые появились на вооружении ВСУ еще летом 2022 года. Для остальных деталей использовали советские минометы 2С12 "Сани".

В результате, в полку имени Кастуся Калиновского получили простой, надежный и технологичный миномет, который может стрелять на расстояние до 7 км и особенно эффективный при совместном применении с аэронаводкой с воздуха при помощи БПЛА. При этом минометная мина может наносить вред противнику на расстояниях до 50 метров от места взрыва.

Больше особых подробностей о миномете белорусских добровольцев нет, но его боевые возможности, вероятно, схожи с чешским прототипом vz.82. Последний, например, может производить до 10-12 выстрелов в минуту.

Заметим, что нехватка минометов ощущается ВСУ даже несмотря на впечатляющие поставки данного вида оружия. Например только ООО "Украинская бронетехника" с 24 февраля 2022 года поставила в украинскую армию более 1000 минометов разных калибров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда у России может закончиться артиллерия. Оккупанты делают в пять раз больше выстрелов, чем ВСУ, из-за чего быстрее истощают и без того старые стволы пушек.