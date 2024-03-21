Маленькие мины из Португалии калечат, но не убивают: у ВСУ появилось новое оружие

Враг гарантированно выходит из строя

Наряду с направляемыми вполне официально вооружениями и военной техникой, Вооруженные силы Украины могут получать помощь, поставки которой не афишируются. Одним из таких видов оружия является португальская противопехотная мина М969.

Фото мины с утверждением о ее применении ВСУ публикуют российские пропагандисты. По их словам данное оружие якобы было найдено в зоне ведения боевых действий.

Мина М969 является копией бельгийской противопехотной мины нажимного действия NR 409 и обладает в целом скромными характеристиками. Так, ее высота — 28 мм, диаметр — 82 мм, а вес всего 147 граммов из которых 80 граммов приходятся на взрывчатое вещество из смеси гексогена.

Мина довольно чувствительная и для ее срабатывания достаточно нажатия на взрыватель массы в 23 килограмма. Если вес меньше – работает штифт, удерживающий пластиковую крышку и мешающий нажатию взрывателя и подрыву.

Преимуществом М969 является ее размер — хотя 80 граммов взрывчатки и недостаточно чтобы убить противника, который на нее встанет, этого хватит для отрыва стопы. Таким образом враг гарантированно выходит из строя, а чтобы донести его до врачей из боя должны будут выйти еще от двух до четырех человек. При этом малый вес мины значительно усложняет ее обнаружение миноискателями, так как из металла сделаны лишь некоторые детали, поэтому их сложно обнаружить и обезвредить взрывоопасный "сюрприз".

Впрочем, даже официальные поставки вооружений для ВСУ часто остаются известными не до конца. Как например с поставками 155-мм гаубицы FH70.

Ранее "Телеграф" рассказывал о поставках в Украину от Бельгии военных машин Lynx (LMV). Кроме них в стране предоставят минные тральщики и присоединятся к чешской инициативе по закупке снарядов для Украины.