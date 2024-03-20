Бельгия предоставит Украине сотни военных машин Lynx: что это за техника (видео)

Машины станут частью большого транша помощи

Бельгия — одна из стран, которая профинансирует чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины. И это не единственная помощь от этой страны. В общем, дополнительный пакет помощи рассчитан на 412 млрд евро.

По данным министра обороны Бельгии Людивин Дедондер — первая часть транша — это минные охотники для морей, вторая — закупка бронированных санитарных машин, которые после модернизации передадут в Украину. Кроме них, для Украины закупят совместно с другими странами разведывательные беспилотники и 300 машин Lynx.

The Shephard News Team уточняет, что речь идет о легких многоцелевых машинах Lynx (LMV). Это полноприводный тактический автомобиль, разработанный компанией Iveco. LMV 4x4 был представлен в 2001 году. Автомобиль обладает высоким уровнем проходимости и защиты брони.

Lynx (LMV) используется для разведки, патрулирования, связи, сопровождения и т.д. Она обладает высокой мобильностью, модульностью и легкой броней, защищающей от стрелкового оружия, взрывных устройств и наземных мин. Имеет вооружение пулемет 7,62 мм или 12,7 мм HMG и может быть оснащен несколькими дистанционными системами вооружения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой интересной новинке от Бельгии, которую уже заметили в Украине. Это специфические бронебойно-фугасные снаряды HESH-T.