Маленькі міни з Португалії калічать, але не вбивають: у ЗСУ з’явилася нова зброя

Ворог гарантовано виходить з ладу

Поряд із офіційними озброєннями і військовою технікою, Збройні сили України можуть отримувати допомогу, поставки якої не афішуються. Одним із таких видів зброї є португальська протипіхотна міна М969.

Фото міни із твердженням про її застосування ЗСУ публікують російські пропагандисти. За їхніми словами, ця зброя нібито була знайдена в зоні ведення бойових дій.

Міна М969 є копією бельгійської протипіхотної міни натискної дії NR 409 і має в цілому скромні характеристики. Так, її висота — 28 мм, діаметр — 82 мм, а вага всього 147 грамів з яких 80 грамів припадають на вибухову речовину із суміші гексогену.

Міна досить чутлива і для її спрацьовування достатньо натискання на підривник маси 23 кілограми. Якщо вага менша — працює штифт, який утримує пластикову кришку і заважає натисканню підривника та підриву.

Перевагою М969 є її розмір — хоча 80 грамів вибухівки і недостатньо, щоб убити противника, який на неї встане, цього вистачить для відриву стопи. Таким чином, ворог гарантовано виходить з ладу, а щоб донести його до лікарів з бою повинні будуть вийти ще від двох до чотирьох осіб. При цьому мала вага міни значно ускладнює її виявлення міношукачами, оскільки з металу зроблено лише деякі деталі, тому їх складно виявити та знешкодити вибухонебезпечний "сюрприз".

Втім, навіть офіційні постачання озброєнь для ЗСУ часто залишаються відомими не до кінця. Як наприклад з поставками 155-мм гаубиці FH70.

Раніше "Телеграф" розповідав про постачання в Україну від Бельгії військових машин Lynx (LMV). Крім них у країні нададуть мінні тральщики та приєднаються до чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів для України.