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Таємні поставки зброї із 70-х: що може гаубиця FH70 (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Гаубиця FH70 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола Новина оновлена 21 березня 2024, 07:10
Гаубиця FH70 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Фото facebook.com/44art.br/

Гаубиця одночасно і причепна, і саморухома

Велика Британія, Німеччина та Італія в кінці 70-х років представили нову гаубицю FH70. Україна отримала її багато років по тому — в травні 2022 року від Італії. Попри вік, гаубиця лишається грізною зброєю калібром 155 мм, а особливості конструкції дозволяють експлуатувати в різних умовах.

Як зазначає "Мілітарний", деякі дані про поставки гаубиці тримались в секреті, зокрема не відома кількість FH70, що постачає Італія. Потім до поставок долучилась Естонія — передала усі свої 24 гаубиці. Окрім саморухомості, особливістю FH70 є скорострільність.

Військові 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола розповідають, що "навчений екіпаж може робити до 6 пострілів за хвилину, практично через кожні 10 секунд". Гаубиця може буксируватися, а може і їздити сама на невеликі відстані, що дозволяє переміщуватися полем бою. Відстань на яку може їхати FH70 — 20 км.

Характеристики FH70:

  • Двигун Volkswagen (об.1700 куб. см) для руху та живлення гідравліки гармати,
  • Дальність стрільби — до 23 км (звичайні снаряди), до 30 км (активно-реактивні),
  • Швидкість самостійного пересування — 16 км/год,
  • Дальність самостійного пересування — до 20 км,
  • Максимальний темп стрільби — три снаряди за 13 секунд,
  • Обслуговування — 8 осіб.

Раніше "Телеграф" розповідав про поставки в Україну від Бельгії військових машин Lynx (LMV). Окрім них в країні нададуть мінні тральщики та долучаться до чеської ініціативи з закупівлі снарядів для України.

Теги:
#Зброя #Артилерія #ЗСУ