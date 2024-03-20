Бельгія надасть Україні сотні військових машин Lynx: що це за техніка (відео)

Машини стануть частиною великого траншу допомоги

Бельгія — одна з країн, що профінансує чеську ініціативу з закупівлі снарядів для України. І це не єдина допомога від цієї країни. Загалом додатковий пакет допомоги розрахований на 412 млрд євро.

За даними міністра оборони Бельгії Людивін Дедондер — перша частина траншу це мінні мисливці для морів, друга — закупівля броньованих санітарних машин, які після модернізації передадуть в Україну. Окрім них для України закуплять спільно з іншими країнами розвідувальні безпілотники та 300 машин Lynx.

The Shephard News Team уточнює, що мова йде про легкі багатоцільові машини Lynx (LMV). Це повнопривідний тактичний автомобіль, розроблений компанією Iveco. LMV 4x4 був представлений у 2001 році. Автомобіль має високий рівень прохідності та захисту броні.

Lynx (LMV) використовується для розвідки, патрулювання, зв'язку, супроводу тощо. Вона має високу мобільність, модульність і легку броню, що захищає від стрілецької зброї, вибухових пристроїв і наземних мін. Має озброєння кулемет 7,62-мм або 12,7-мм HMG і може бути оснащений кількома дистанційними системами озброєння.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу цікаву новинку від Бельгії, яку вже помітили в Україні. Це специфічні бронебійно-фугасні снаряди HESH-T.