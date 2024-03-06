Україна могла отримати особливі снаряди з Бельгії: що відомо про HESH-T (відео)

В Україні кілька сотень танків, що можуть використовувати такий калібр снарядів

Україна використовує для танків Leopard 1A5, словенських M-55S чи інших танків зі 105-мм боєприпасами рідкісні бельгійські снаряди. Це бронебійно-фугасний M393A3-E HESH-T.

Його разом з більш звичними M1060A2/A3 APFSDS-T з Бельгії та M456A2 HEAT-T помітили військові OSINTери Weapons Illustrated. Портал Defense Express зазначає, що їх виробник — Mecar.

Бронебійно-фугасний снаряд в британській військовій термінології має абревіатуру High Explosive Squash Head — HESH, а в американський High Explosive Plastic — HEP. Коли він влучає в перешкоду, вибухова речовина детонує не одразу, а після того, як розтечеться по броні. Такий тип боєприпасів розробили в 40-х роках у Британії. Він може використовуватися для ураження залізобетонних конструкцій, бліндажей, легко броньованої техніки та живих цілей.

Характеристики M393A3-E HESH-T

Калібр 105 мм

Початкова швидкість (при 21°C) (номінальна) 731,5 м/с

Максимальна дальність 9510 м

Робоча температура від -32°C до +52°C.

Також зазначається, що окрім бельгійських снарядів, Україна може мати танки із Бельгії. офіційно про це не повідомлялось, однак за зовнішніми ознаками можна припустити, що такі танки Leopard 1 були помічені в січні 2024 року.

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