Украина могла получить особые снаряды из Бельгии: что известно о HESH-T (видео)

В Украине несколько сот танков, которые могут использовать такой калибр снарядов

Украина использует для танков Leopard 1A5, словенских M-55S или других танков со 105-мм боеприпасами редкие бельгийские снаряды. Это бронебойно-фугасный M393A3-E HESH-T.

Его вместе с более обычными M1060A2/A3 APFSDS-T из Бельгии и M456A2 HEAT-T заметили военные OSINTеры Weapons Illustrated. Портал Defense Express отмечает, что их производитель – Mecar.

Бронебойно-фугасный снаряд в британской военной терминологии имеет аббревиатуру High Explosive Squash Head – HESH, а в американский High Explosive Plastic – HEP. Когда он попадает в препятствие, взрывчатое вещество детонирует не сразу, а после растекания по броне. Такой тип боеприпасов был разработан в 40-х годах в Британии. Он может использоваться для поражения железобетонных конструкций, блиндажей, легко бронированной техники и живых целей.

Характеристики M393A3-E HESH-T

Калибр 105 мм

Начальная скорость (при 21°C) (номинальная) 731,5 м/с

Максимальная дальность 9510 м

Рабочая температура от -32°C до +52°C.

Также отмечается, что кроме бельгийских снарядов Украина может иметь танки из Бельгии. Официально об этом не сообщалось, однако по внешним признакам можно предположить, что такие танки Leopard 1 были отмечены в январе 2024 года.

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