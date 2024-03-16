Українських саперів на передовій міняють на роботів
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Роботів-саперів стає дедалі більше
Різні роботи все частіше використовуються в саперно-мінній справі, правда частіше для розмінування. Проте бійці ЗСУ пристосували роботизовані платформи для закладення мін.
Так, у Telegram-каналі "Танки. Історія та сучасність" розмістили відео робота-мінера, що підходить для позиційних бойових дій. Невелика керована дистанційно платформа може перевозити до 15 протитанкових мін.
Принцип роботи роботизованої платформи полягає в тому, що вона управляється оператором дистанційно і так само дистанційно може ставити міни, щоправда, обладнання для їх закопування на машині не показали. Тобто ймовірно для маскування мін необхідна буде участь людини, або розробку ще доопрацьовуватимуть.
Ще раніше у Третьій штурмовій бригаді показали робота-мінера, який може непомітно під’їхати до позицій ворога, скинути заряд чи міну. Після цього оператор робота відводить мінера подалі від місця вибуху та подає сигнал на вибух "подарунка".
При цьому робот може мати кілька режимів їзди, що дозволяє використовувати його у різних тактичних умовах.
Загалом в Україні було розроблено вже понад 140 видів наземних роботизованих комплексів, а тести наближених до бойових умов уже пройшли понад 50 з них.