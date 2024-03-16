Українських саперів на передовій міняють на роботів

Роботів-саперів стає дедалі більше

Різні роботи все частіше використовуються в саперно-мінній справі, правда частіше для розмінування. Проте бійці ЗСУ пристосували роботизовані платформи для закладення мін.

Так, у Telegram-каналі "Танки. Історія та сучасність" розмістили відео робота-мінера, що підходить для позиційних бойових дій. Невелика керована дистанційно платформа може перевозити до 15 протитанкових мін.

Принцип роботи роботизованої платформи полягає в тому, що вона управляється оператором дистанційно і так само дистанційно може ставити міни, щоправда, обладнання для їх закопування на машині не показали. Тобто ймовірно для маскування мін необхідна буде участь людини, або розробку ще доопрацьовуватимуть.

Ще раніше у Третьій штурмовій бригаді показали робота-мінера, який може непомітно під’їхати до позицій ворога, скинути заряд чи міну. Після цього оператор робота відводить мінера подалі від місця вибуху та подає сигнал на вибух "подарунка".

Робот мінер у Третій штурмовій бригаді

При цьому робот може мати кілька режимів їзди, що дозволяє використовувати його у різних тактичних умовах.

Загалом в Україні було розроблено вже понад 140 видів наземних роботизованих комплексів, а тести наближених до бойових умов уже пройшли понад 50 з них.