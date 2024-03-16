Украинских саперов на передовой меняют на роботов

Роботов-саперов становится все больше

Различные роботы все чаще используются в саперно-минном деле, правда чаще все-таки для разминирования. Тем не менее бойцы ВСУ приспособили роботизированные платформы и для закладки мин.

Так, в Telegram-канале "Танки. История и современность" разместили видео робота-минера, подходящего для позиционных боевых действий. Небольшая управляемая дистанционно платформа может перевозить до 15 противотанковых мин.

Принцип работы роботизированной платформы заключается в том, что она управляется оператором дистанционно и так же дистанционно может ставить мины, правда оборудования для их закапывания на машине не показали. То есть вероятно для маскировки мин необходимо будет участие человека, или же разработку будут еще дорабатывать.

Еще раньше в Третьей штурмовой бригаде показали робота-минера, который может незаметно подъехать к позициям врага, сбросить заряд или мину. После этого оператор робота уводит минера подальше от места взрыва и подает сигнал на взрыв "подарка".

Робот минер в Третьей штурмовой бригаде

При этом робот может иметь несколько режимов езды, что позволяет использовать его в разных тактических условиях.

В целом в Украине были разработаны уже более 140 видов наземных роботизированных комплексов, а тесты в приближенных к боевым условиям уже прошли более 50 из них.