Дрон-сапер на службе в полиции: что за чудо-технику из Германии используют в Харькове (видео)

Есть несколько модификаций дронов, в том числе и для обезвреживания взрывчатки.

Работов в повседневной работе используют не только военные, но и взрывотехники национальной полиции. С помощью технологий можно проверить подозрительный предмет, например оставленный в парке рюкзак.

На днях Нацполиция опубликовала видео с таким использованием в Харькове. Оператор дрона от компании Telerob управлял им дистанционно. Посредством рентгена определили, что взрывчатки в рюкзаке нет.

Компания Telerob является частью AeroVironment. Они могут выполнять опасные миссии: обезвреживание взрывчатых боеприпасов (EOD), обращение с опасными материалами (HAZMAT) и оценку химической, биологической, радиологической и ядерной (CBRN) угрозы.

На видео взрывчатку, вероятнее всего, ищет робот из семейства Telemax. Самый большой из них Telemax EVO PLUS.

Характеристики Telemax EVO PLUS:

Грузоподъемность – 80 кг

Ширина захвата – 200 мм.

Продолжительность миссии – до 12 часов

камеры QuadView одновременно обеспечивают до четырех четких видеоизображений (HD с панорамированием, наклоном и масштабированием и камерой 360°)

оборудован точным революционным манипулятором с инструментальным центром Point Control, который имеет автоматическую замену инструментов и вмещает бесчисленное количество предварительно запрограммированных последовательностей движений.

Контроллер Robo Command Controller может обеспечить точное управление одним или несколькими работами и аксессуарами. Связь обеспечивает встроенная сетевая IP-радиосеть. EVO HYBRID и EVO PRO из серии Telemax имеют меньшую грузоподъемность – 37 и 20 кг соответственно.

Кроме этого, для обезвреживания взрывчатки Telerob производит tEODor EVO. Этот робот имеет 6-осевой телескопический манипулятор, чтобы поднимать тяжелые предметы (до 100 кг), лазерный дальномер, видеовход и интерфейс данных интегрированы в восторг, что гарантирует, что операторы имеют всю информацию, необходимую для успешного выполнения миссии. Он может обходить препятствия, преодолевать небольшие пропасти и подниматься на крутые склоны.

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