Дрон-сапер на службі в поліції: що за диво-техніку з Німеччини використовують в Харкові (відео)

Є кілька модифікацій дронів, в тому числі і для знешкодження вибухівки

Роботів в повсякденній роботі використовують не тільки військові, а й вибухотехніки національної поліції. За допомогою технологій можна перевірити підозрілий предмет, наприклад — залишений у парку рюкзак.

Днями Нацполіція опублікувала відео з таким використанням робота у Харкові. Оператор дрона від компанії Telerob керував ним дистанційно. За допомогою рентгена визначили, що вибухівки у рюкзаку немає.

Компанія Telerob наразі є частиною AeroVironment. Вони можуть виконувати небезпечні місії: знешкодження вибухових боєприпасів (EOD), поводження з небезпечними матеріалами (HAZMAT) і оцінку хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної (CBRN) загрози.

На відео вибухівку, найімовірніше, шукає робот з сімейства Telemax. Найбільший з них Telemax EVO PLUS.

Характеристики Telemax EVO PLUS:

Вантажопідйомність — 80 кг

Ширина захвата — 200 мм

Тривалість місії — до 12 годин

камери QuadView одночасно забезпечують до чотирьох чітких відеозображень (HD з панорамуванням, нахилом і масштабуванням і камерою 360°)

обладнаний революційним точним маніпулятором із інструментальним центром Point Control, який має автоматичну заміну інструментів і вміщує незліченну кількість попередньо запрограмованих послідовностей рухів.

Контролер Robo Command Controller може забезпечити точне керування одним або кількома роботами та аксесуарами. Зв’язок забезпечує вбудована мережева IP-радіомережа. EVO HYBRID та EVO PRO з серії Telemax мають меншу вантажопідйомність — 37 та 20 кг відповідно.

Окрім цього спецробота, для знешкодження вибухівки Telerob виробляє tEODor EVO. Цей робот має 6-осьовий телескопічний маніпулятор, щоб підіймати важкі предмети (до 100 кг), лазерний далекомір, відеовхід і інтерфейс даних інтегровані в захват, що гарантує, що оператори мають всю інформацію, необхідну для успішного виконання місії. Він може обходити перешкоди, долати невеликі провалля та підійматися на круті схили.

Раніше "Телеграф" розповідав, як FPV-дрони змінюють розклад сил на фронті. Хоч вони і не заміняють артилерію, але вже є вагомою зброєю.