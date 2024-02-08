Не працюють дрони у росіян: ГУР влаштувало ворогу великі неприємності

Плідно попрацювали

У четвер, 8 лютого, кіберфахівці ГУР МО України здійснили чергову успішну операцію проти російських окупантів. Вона призвела до масового збою програми керування дронами.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки. Зараз противник намагається всіляко розв'язувати проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління.

Зазначається, що спеціальний софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій.

Він дозволяє операторам дронів:

створювати нові пульти управління та налаштовувати вже існуючі;

захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт;

керувати дроном з комп’ютера (не через пульт).

ГУР зазначає, що функціонування системи "свій-чужий" у дронах забезпечують вебсервери вказаного вище російського проєкту перепрошивки.

За попередніми даними, кібератака ГУР МО України вивела з ладу ці сервери. Тому усе програмне забезпечення розпізнається як "чуже" і відмовляє рашистам у доступі. Без доступу до серверів, а отже – до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе.

Раніше "Телеграф" писав, що в ГУР розкрили деталі ураження російського "Івановця".