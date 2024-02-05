"Чекати залишилося не довго": у ВМСУ зробили прогноз по строкам знищення Кримського мосту

У нього співпадає думка з главою ГУР

У ЗСУ зробили прогноз щодо тривалості існування путінського "Кримського мосту", який з’єднує РФ із тимчасово окупованим Кримом. Судячи з нього, 2024 рік стане вирішальним для незаконної споруди.

Таке припущення висловив командувач Військово-морських сил України Олексій Неіжпапа в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. У розмові з ним Неїжпапа сказав, що на знищення "Кримського мосту" чекати залишилося не довго.

"Я думаю, недовго чекати залишилося. Принаймні цього року точно [його не буде]", — сказав командувач ВМСУ.

Варто зазначити, що думку Неїжпапи поділяє і голова ГУР МО України. Відповідаючи на запитання про долю мосту через Керченську протоку, глава розвідки зазначив, що йому "вже час закінчувати своє існування". При цьому він зазначив, що "хоче вірити" в те, що це станеться вже цього року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що аналітики зі США описали сценарії того, як може бути знищений Кримський міст і які саме інструменти можуть знадобитися Україні для втілення цього задуму.