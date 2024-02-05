"Ждать осталось недолго": в ВМСУ сделали прогноз по поводу сроков уничтожения Крымского моста

У него совпадает мнение с главой ГУР

В ВСУ сделали прогноз по поводу продолжительности существования путинского "Крымского моста", который соеденяет РФ с временно оккупированным Крымом. Судя по нему, 2024-ый год станет решающим для незаконной постройки.

Такое предположение высказал командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью журналисту Дмитрию Гордону. В разговоре с ним Неижпапа сказал, что уничтожения "Крымского моста" ждать осталось не долго.

"Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере, в этом году точно [его не будет]", — сказал командующий ВМСУ.

Стоит отметить, что мнение Неижпапы разделяет и глава ГУР МО Украины. Отвечая на вопрос о судьбе моста через Керченскую протоку, глава разведки отметил, что ему "пора заканчивать своё существование". При этом он отметил, что "хочет верить" в то, что это случится уже в текущем году.

Напомним, ранее мы писали о том, что аналитики из США описали сценарии того, как может быть уничтожен Крымский мост и какие именно инструменты могут понадобиться Украине для воплощения этой задумки в жизнь.