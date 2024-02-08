Не работают дроны у россиян: ГУР устроило врагу большие неприятности

Плодотворно поработали

В четверг, 8 февраля, киберспециалисты ГУР МО Украины провели очередную успешную операцию против российских оккупантов. Она привела к массовому сбою программы управления дронами.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки. Сейчас противник пытается всячески решать проблему, в том числе путем перехода в ручной режим управления.

Специальный софт россияне устанавливают для перепрошивки беспилотников марки DJI под нужды ведения боевых действий.

Он позволяет операторам дронов:

создавать новые пульты управления и настраивать существующие;

захватывать видео и передавать картинку на командный пункт;

управлять дроном с компьютера (не через пульт).

ГУР отмечает, что функционирование системы "свой-чужой" в дронах обеспечивают вебсерверы указанного выше российского проекта перепрошивки.

По предварительным данным, кибератака ГУР МО Украины вывела из строя эти серверы. Поэтому все программное обеспечение распознается как "чужое" и отказывает рашистам в доступе. Без доступа к серверам, а значит – к системе, управление беспилотниками с пультов, вероятно, невозможно.

Ранее "Телеграф" писал, что в ГУР раскрыли детали поражения российского "Ивановца".