Не работают дроны у россиян: ГУР устроило врагу большие неприятности
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Плодотворно поработали
В четверг, 8 февраля, киберспециалисты ГУР МО Украины провели очередную успешную операцию против российских оккупантов. Она привела к массовому сбою программы управления дронами.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки. Сейчас противник пытается всячески решать проблему, в том числе путем перехода в ручной режим управления.
Специальный софт россияне устанавливают для перепрошивки беспилотников марки DJI под нужды ведения боевых действий.
Он позволяет операторам дронов:
- создавать новые пульты управления и настраивать существующие;
- захватывать видео и передавать картинку на командный пункт;
- управлять дроном с компьютера (не через пульт).
ГУР отмечает, что функционирование системы "свой-чужой" в дронах обеспечивают вебсерверы указанного выше российского проекта перепрошивки.
По предварительным данным, кибератака ГУР МО Украины вывела из строя эти серверы. Поэтому все программное обеспечение распознается как "чужое" и отказывает рашистам в доступе. Без доступа к серверам, а значит – к системе, управление беспилотниками с пультов, вероятно, невозможно.
Ранее "Телеграф" писал, что в ГУР раскрыли детали поражения российского "Ивановца".