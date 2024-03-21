Укр

Тайные поставки оружия из 70-х: что может гаубица FH70 (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Гаубица FH70 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола Новость обновлена 21 марта 2024, 07:10
Гаубица FH70 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола. Фото facebook.com/44art.br/

Гаубица одновременно и прицепная, и самодвижущаяся

Великобритания, Германия и Италия в конце 70-х годов представили новую гаубицу FH70. Украина получила ее много лет спустя – в мае 2022 года от Италии. Вопреки возрасту, гаубица остается грозным оружием калибром 155 мм, а особенности конструкции позволяют эксплуатировать в разных условиях.

Как отмечает "Милитарный", некоторые данные о поставках гаубицы держались в секрете, в том числе неизвестно количество поставляемых Италией FH70. Затем к поставкам присоединилась Эстония — передала все свои 24 гаубицы. Кроме самоподвижности, особенностью FH70 является скорострельность.

Военные 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола рассказывают, что "обученный экипаж может производить до 6 выстрелов в минуту, практически через каждые 10 секунд". Гаубица может буксироваться, а может и ездить сама на небольшие расстояния, что позволяет перемещаться по полю боя. Расстояние на которое может ехать FH70 – 20 км.

Характеристики FH70:

  • Двигатель Volkswagen (об.1700 куб. см) для движения и питания гидравлики пушки,
  • Дальность стрельбы – до 23 км (обычные снаряды), до 30 км (активно-реактивные),
  • Скорость самостоятельного передвижения — 16 км/ч,
  • Дальность самостоятельного передвижения — до 20 км,
  • Максимальный темп стрельбы – три снаряда за 13 секунд,
  • Обслуживание — 8 человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал о поставках в Украину от Бельгии военных машин Lynx (LMV). Кроме них в стране предоставят минные тральщики и присоединятся к чешской инициативе по закупке снарядов для Украины.

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#Оружие #Артиллерия #ВСУ