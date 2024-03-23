Білоруські добровольці полку Кастуся Калиновського створили міномет-франкенштейн (відео)

Новий міномет може вражати завдавати шкоди на 50 метрів від епіцентру вибуху

Необхідність у створенні легкого та ефективного засобу вогневої підтримки спонукала білоруських добровольців із полку імені Кастуся Калиновського створити свій власний зразок міномета. Ця зброя вже пройшла успішні випробування.

Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Для створення міномета було використано деталі двох аналогічних систем.

Так, основною проблемою за словами бійців полку імені Кастуся Калиновського стало створення стовбура, який зазнає на собі при пострілі великих перевантажень і тому повинен мати особливу надійність. З цією метою було використано ствол 120-мм чеського міномета, найімовірніше vz.82, які з’явилися на озброєнні ЗСУ ще влітку 2022 року. Для решти деталей використовували радянські міномети 2С12 "Сані".

У результаті, в полку імені Кастуся Калиновського отримали простий, надійний і технологічний міномет, який може стріляти на відстань до 7 км і особливо ефективний при спільному застосуванні з аеронаведенням з повітря за допомогою БПЛА. При цьому мінометна міна може завдавати шкоди противнику на відстані до 50 метрів від місця вибуху.

Більше особливих подробиць про міномет білоруських добровольців немає, але його бойові можливості, мабуть, схожі на чеський прототип vz.82. Останній, наприклад, може робити до 10-12 пострілів за хвилину.

Зауважимо, що брак мінометів відчувається ЗСУ навіть попри постачання цього виду зброї, що вражають. Наприклад, лише ТОВ "Українська бронетехніка" з 24 лютого 2022 року поставило в українську армію понад 1000 мінометів різних калібрів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли в Росії може закінчитися артилерія. Окупанти роблять у п’ять разів більше пострілів, ніж ЗСУ, через що швидше виснажують і так старі стовбури гармат.