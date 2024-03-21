Росія розпочала масове виробництво тритонних авіабомб: чим вони небезпечні ФАБ-3000
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Бомбу офіційно може нести лише Ту-22М3
У Росії розпочалося масове виготовлення тритонних авіаційних бомб ФАБ-3000. Вона розроблена для бомбардувальників Ту-4, Ту-16 та Ту-22.
Про це доповіли міністру оборони РФ Сергію Шойгу на оборонно-промисловому комплексі у Нижегородській області.
Генеральний директор заводу доповів, що підприємство нібито виконує завдання з держоборонзамовлення в повному обсязі, тоді як з початку року було збільшено обсяг продукції, що випускається.
"Сергію Шойгу доповіли, що на підприємстві багаторазово збільшено виробництво авіаційних бомб ФАБ-500, удвічі збільшено виробництво ФАБ-1500, а з лютого поточного року організовано масове виготовлення ФАБ-3000", — йдеться у повідомленні Міноборони РФ.
Авіабомба ФАБ-3000 — це 3000-кілограмова авіабомба з фугасною боєголовкою ФАБ-3000 була розроблена в СРСР. Бомба здатна пробити бетонні споруди, укриття, укріплення, греблі, промислові споруди. Зокрема, це можливо через литий корпус вагою 1600 кілограмів та вибуховий заряд у 1400 кілограмів. Радіус ураження бомби – 46 метрів, а радіус розсіювання осколків – 260 метрів.
За інформацією російського Telegram-каналу Fighterbomber, цю бомбу офіційно може нести лише Ту-22М3, натомість борт Су-34 не призначений для ФАБ-3000.
"Але чисто технічно він (Су-34, — ред.) возить ПТБ-3000 або ФАБ 1500-2700 у кількості 3 штук, тобто якщо прямий дуже треба буде ..." — йдеться у повідомленні.
Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ отримали на озброєння французькі авіабомби AASM Hammer ("Молот") і вже успішно застосували її під Авдіївкою, тим самим позбавивши РФ монополії на завдання авіаударів КАБами.