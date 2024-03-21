Росія виснажує свою артилерію: ЗМІ розповіли, коли в окупантів закінчиться велика зброя

Росіянам скоро стане важко бити артилерією по Україні

Попри те, що армія РФ за чисельністю перевершує Сили оборони України, ворог швидше виснажує важку техніку. Російська артилерія випускає приблизно вп’ятеро більше снарядів, ніж українська сторона, що призводить до зношування стволів.

У матеріалі The Economist проаналізували, чи може в Росії закінчитися важка зброя. Якщо це станеться, то окупантам доведеться шукати інші способи бити по Україні.

За останні тижні бої на фронті посилилися, а РФ має явну вогневу перевагу завдяки артилерії. Але нарощувати виробництво важкої техніки окупантам буде важко, бо лише два заводи в країні займалися виробництвом стволів зброї. До того ж для цього потрібне спеціальне обладнання із високоякісної сталі.

"Небагато країн експортують стволи для рушниць і ще менше продають їх до Росії: Північна Корея є можливим джерелом, оскільки вона вже постачала снаряди. Але супутникові знімки свідчать про те, що Росія замінює більшу частину великої зброї, яку вона втрачає, запасами, які зберігаються просто неба", — вказують аналітики.

Поки що важко оцінити швидкість, з якою Росія втрачає свою артилерію. Зазвичай великі гармати розміщують далеко від лінії фронту, через що їх точну кількість складно підрахувати. За словами аналітиків, у Росії закінчаться стволи у 2025 році, після чого країні-агресорові доведеться розраховувати тільки на РСЗВ. А для цього виду озброєння потрібно набагато більше запасів вибухових речовин.

На додачу до цього аналітики дійшли думки, що за останній рік ЗСУ стали набагато частіше і краще знищувати артилерію росіян. Це стало можливим завдяки контрбатарейним радарам, які надали союзники.

"Велика кількість малих безпілотників-камікадзе, запущених на відстань до 20 км від цілі, може знищити російські гармати. Загарбники могли захистити свою артилерію, відсуваючи її далі від лінії фронту, або відводячи деякі частини взагалі. Але це завадить їхній здатності бити українців. Для захисників це було б бажаним полегшенням", — резюмують автори статті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Росії розпочали масове виробництво нових авіабомб. Маса ФАБ становитиме 3 тонни.