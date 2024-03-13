"Аналогівнет" на тракторі — окупанти створили чергового "Франкенштейна"

Ймовірно, техніку створили для ПВК Вагнер

Через брак засобів підтримки піхоти, російські окупанти змушені створювати дедалі дивніші "саморобки". І якщо раніше для цього використовувалася хоча б військова техніка, тепер все частіше йде цивільна.

Так, військовий історик та експерт Андрій Харук показав фото чергового "шушпанцера" (зразок саморобної бронетехніки вермахта, який згодом став загальним поняттям) створеного на базі цивільного трелювального трактора ТДТ-55. Поверх останнього було встановлено зенітна 57-мм гармата С-60.

Трактор ТДТ-55 із гарматою С-60

Як зазначає Андрій Харук, ймовірно, ця "зброя" використовувалася бійцями ПВК "Вагнер" з-поміж ув’язнених, адже ТДТ-55 призначений для перевезення спиляних стволів дерев, що близько зекам за духом. Таке застосування трактора додає йому специфічних характеристик, наприклад, його максимальна швидкість становить лише близько 13 км/год. Також виробництво ТДТ-55 закінчилося ще 2003-го року, тобто наймолодшому з тракторів має бути мінімум 20 років.

При цьому гармата С-60 калібру 57 мм, яка вироблялася з 1950 року, незважаючи на 73-річний вік, залишається ще серйозною зброєю, здатною бити на висоту до 5 км і дальність до 6 км. З цієї причини його активно використовують і ЗСУ, переважно для боротьби з безпілотниками.

Як наголошує Андрій Харук, С-60 є поширеною зброєю і охоче ставиться на різні шасі, але саме на трактор було поставлено вперше. Також експерт не впевнений, що ця "військова техніка" взагалі використовувалася в реальному бою.

Різними саморобними зразками бойової техніки озброюються і звані російські " миротворці " у невизнаної Молдавській придністровській республіці.