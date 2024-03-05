Нова "надзброя" окупантів — створювалася для моря, але воює на суші

Є кілька цікавих моментів

Поступово втрачаючи кораблі Чорноморського флоту, окупанти починають використовувати корабельне озброєння на суші. Для цього вони створюють дивні саморобки, чия бойова ефективність є дуже сумнівною.

Так, як пише відомий український журналіст Андрій Цаплієнко, окупанти встановили реактивний бомбомет РБУ-6000 на шасі вантажівки "Урал". Такий вибір дивує, адже РБУ призначений для метання глибинних бомб у відкритому морі підводними човнами.

Глибинні бомби є по суті реактивними некерованими снарядами калібром 212 мм. Маючи вагу фугасної бойової частини 23,5 кг при загальній масі снаряда 119 кг, бомби є дуже потужним засобом ураження, який можна порівняти за силою з 220-мм РСЗВ "Ураган". Однак, для боїв на суші вони мало підходять.

Річ у тому, що маса навіть порожньої РБУ-6000 становить 3,5 тонни, а при її повному спорядженні бомбами-реактивними снарядами вага збільшується до п’яти тонн. При цьому маса найбільш поширеного в ЗС РФ армійського "Урал-4320" складає близько восьми тонн. Звичайна установка п’ятитонної РБУ сильно навантажить авто і зробить його важким і неповоротким навіть просто у русі. При масовому пуску 12 ракет вагою понад 100 кг віддача може перевернути машину.

Крім того, РБУ-6000 має малу дальність польоту реактивного снаряда – близько 5200 метрів, що робить установку вразливою для дронів-камікадзе, які легко працюють на глибину від передової до 5000-6000 метрів.

Втім, судячи з кількості знищених кораблів Чорноморського флоту РФ, що росте, корабельну зброю з них можна зняти за непотрібністю.