Несмотря на подкрепление врага: ВСУ перехватили инициативу в одном из направлений фронта

Ситуацию на сложных участках удалось стабилизировать

На Бахмутском направлении Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось перехватить инициативу. Несмотря на подкрепление врага и постоянные штурмы, Силы обороны стабилизировали сложные участки и наносят существенные потери врагу.

Российские войска продолжают давить и искать "трещины" в обороне. Об этом командир 3-го батальона "Свобода" четвертой бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Петр Кузик ("Апостол") рассказал в эфире телеканала "Мы — Украина".

"Сейчас нет таких глобальных успехов, тем не менее "трамбуем" мы врага даже в такой позиции, когда он пытается давить по всей линии. У нас классно проявили себя операторы дронов и другие подразделения, поэтому, по крайней мере, эту крайнюю неделю пока инициатива у нас. Я вам больше скажу, мы довольно существенно проредили ряды оккупантов», — сказал Кузык.

ВСУ перехватили инициативу, хотя враг недавно получил подкрепление. На Бахмутское направление было переброшено много техники и военных.

"На участках, где у них было истощение, сейчас новая активизация действий и техники действительно много… Штурмы продолжаются, бывает и так, что штурмуют и ночью, и днем, почти не давая передохнуть", — сказал Кузык.

Ситуация на Бахмутском направлении по состоянию на утро 28 марта

Отметим, что темп наступления россиян снизился на Авдеевском направлении. Оккупационные войска несут большие потери. Снижение наступательного потенциала также связано с неблагоприятными погодными условиями.

Перелом на фронте возможен, если у ВСУ будет достаточно оружия. Для этого Силам обороны нужно больше артиллерийских снарядов, бронированной техники и систем ПВО.

ВСУ критически не хватает артиллерийских снарядов. Основным поставщиком этих боеприпасов являлись США. Новый пакет военной помощи для Украины блокируют республиканцы. Однако ситуацию может стабилизировать "чешская инициатива".

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