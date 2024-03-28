Россияне замедлили темпы наступления, но…: в ВСУ указали на важный нюанс

ВСУ заставили россиян потерять свой наступательный потенциал

На сегодняшний день на Авдеевском направлении активного применения техники врага нет уже несколько дней подряд. Причиной этого являются погодные условия.

Об этом в эфире телемарафона сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цихоцкий. По его словам, также это объясняются тем, что Вооруженные силы Украины закрепились на позициях после выхода из Авдеевки.

В свою очередь в эфире Днепр TV военный журналист Богдан Пападин подтвердил, что спад в продвижении врага действительно есть. По его словам, это вызвано тем, что россияне сейчас понесут действительно существенные потери.

"Войска РФ продолжают пытаться вести активные штурмовые действия. Следует отметить, что определенные продвижения врага есть, но они незначительны, учитывая, что происходило два месяца назад", — подчеркнул Пападин.

В то же время журналист отметил, что одним из приоритетных направлений наступления россиян остается город Часов Яр в Донецкой области. Пападин заявил, что сейчас продвижение там остановлено, однако враг постоянно проводит ротацию.

"Часов Яр — город, который находится на высоте, и там есть такое гидротехническое сооружение, как канал Северский Донец — Донбасс. Поэтому там есть шансы не дать врагу существенно продвинуться в сторону Константиновки", — сказал журналист.

В свою очередь заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин подчеркнул, что на Авдеевском направлении ситуация остается сложной. По его словам, у россиян есть возможность вводить в бой "свежие" бригады

"При этом нашим силам удалось заставить их потерять наступательный потенциал, но эта возможность использовать собственные ресурсы создает условия, при которых врагу удается до сих пор предпринимать попытки продвижения вперед – в основном, в районе населенного пункта Семеновка", – отметил Жорин.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, за последние сутки на Авдеевском направлении зафиксировано 14 вражеских атак. Войска РФ при поддержке авиации пытались прорвать оборону, наступая вблизи населенных пунктов Невельское, Семеновка и Бердичи Донецкой области.